Россияне рассказали, какие работы доверяют только профессионалам

Сервис «Ремонт со СберУслугами» и компания «СберСтрахование» провели исследование и выяснили, какие виды ремонтных работ чаще всего доверяют профессионалам и где их ищут. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 20 ноября.

Большинство респондентов (69%) считают, что только специалисты должны выполнять разводку электрики, поскольку это требует высокой квалификации. 63% участников опроса отметили, что работу с инженерными коммуникациями также можно поручить только профессионалам. 60% опрошенных назвали в числе таких работ установку окон и дверей, 48% — перепланировку квартиры, 42% — укладку плитки, 32% — штукатурно-малярные работы.

Далее в рейтинге работ, требующих участия профессионалов, идут укладка напольного покрытия (28%), установка бытовой техники (25%), поклейка обоев и покраска стен (16%), сборка и установка мебели (16%). В том, что любым ремонтом должны заниматься профессионалы, уверены 23% опрошенных.

Интересно, как участники опроса подходят к поиску мастеров. На советы друзей и знакомых ориентируется большинство — 74%. Специальными приложениями пользуется 17% респондентов, смотрят отзывы в интернете 16%. Еще 16% опрошенных изучают сайты ремонтных компаний. В соцсетях ищут специалистов для ремонта 9% россиян, а 2% по навигатору выбирают тех, кто ближе. Газетными объявлениями пользуются 6% респондентов.

Основным критерием при выборе специалистов для ремонта 70% россиян назвали стоимость работ. Возможность закрыть все вопросы по ремонту с одной бригадой (одним специалистом либо одной компанией) имеет ключевое значение для 47% опрошенных. На основе отзывов и рейтинга компаний или специалистов решение принимали 46% респондентов. 42% участников опроса важно заключить официальный договор с гарантийным сроком.

На формат общения во время обсуждения будущих работ смотрят 39% опрошенных. Изучают фотографии предыдущих объектов 35%. Еще 35% респондентов отметили, что им достаточно рекомендаций людей, которым они доверяют. На наличие на сайте калькулятора стоимости будущих работ обращают внимание 22% россиян. Только к частным мастерам обращаются 20% опрошенных, а к ремонтно-строительным компаниям — 9%. Для 18% на первый план выходит скорость ответа на вопросы при консультации, а 8% отмечают привлекательность и удобство сайта ремонтной компании.

При этом 58% респондентов никогда не оставляют отзывы о компании или специалистах, которые делали ремонт. Иногда их пишут 27% россиян, а 15% уверены в их необходимости и всегда делятся своими впечатлениями о результате работ.

«Чаще всего инциденты в ходе ремонта происходят при замене инженерных конструкций и разводке электрики. Большинство опрошенных нами россиян готовы доверить такие работы только профессионалам. Однако даже привлечение лучших специалистов не исключает возможности форс-мажоров, от которых может пострадать не только ваша квартира, но и имущество соседей, а также ваши отношения с ними. Защититься от непредвиденных трат в подобных ситуациях помогает полис добровольного страхования жилья. Все расходы на устранение последствий аварии и компенсации соседям покроет страховая компания», — сказал исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.

9 ноября россияне рассказали, как друзья помогают им с ремонтом. Из опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» стало известно, что 16% россиян только закончили делать ремонт. 17% респондентов обновляли квартиру год назад, а 19% участников исследования два-четыре года назад. Промежуток от 5 до 10 лет назвали 22% опрошенных. Более 10 лет назад делали ремонт 17% респондентов. Только 9% участников никогда не делали ремонт.

Среди тех, кто делал ремонт, своими силами обошлись 70% опрошенных. 27% из них всё делали самостоятельно. 23% частично поручили сложные работы специалистам. Только 20% помогали родственники или друзья. Почти треть россиян (30%) отметили, что всю работу поручили подрядчикам.