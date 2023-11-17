Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 ноября можно в материале «Известий».

Как рассказали в Министерстве обороны России, в период с 11 по 17 ноября ВС РФ нанесли 24 удара, в результате которых поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава группы «Лиман», группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований. Успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.

На купянском направлении отражены 26 атак противника и продолжена работа по улучшению положения по переднему краю. Нанесено поражение ВСУ в районах Синьковки, Тимковки и Загоруйковки Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении отражены 23 атаки штурмовых групп ВСУ и нацгвардии. Потери противника составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На донецком направлении отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Общие потери противника составили более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки ВСУ и теробороны в районах Новомихайловки и Никольского ДНР. Нанесено огневое поражение подразделениям теробороны в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На запорожском направлении отражены три атаки противника в районе Работино Запорожской области. Нанесено огневое поражение ВСУ в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Потери противника составили более 425 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, и 17 автомобилей. Поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 536 самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 446 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 342 единицы специальной военной автомобильной техники.