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Штормовое предупреждение вновь объявили в Крыму

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В Республике Крым в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди с резким усилением ветра. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканское ГУ МЧС России.

«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона днем 18 ноября, в течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30–40 мм). Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра до 25–30 м/с, местами до 35 м/с», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Крыминформ», в воскресенье, 19 ноября, уровень воды в реках республики может повыситься на 50–150 см. Опасных отметок при этом вода не достигнет.

Спасатели рекомендуют не выходить в море и на набережные, не посещать горно-лесистую местность, отказаться от отдыха с палатками, ограничить пребывание вблизи рек, в том числе пересохших, а людям, проживающим в непосредственной близости от них, — принять меры по сохранению своего имущества. Автомобилистов призывают ограничить выезд и быть предельно осторожными.

В прошлые выходные, 11 и 12 ноября, на территории Крыма тоже действовало штормовое предупреждение. Порывы ветра тогда ожидались до 25 м/с.

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