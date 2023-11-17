СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день

Военный кабинет Израиля согласился пропускать в сектор Газа по два бензовоза в день для нужд ООН. Об этом 17 ноября сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на чиновников.

В публикации уточняется, что это решение израильского руководства «призвано обеспечить минимальное техническое обслуживание, необходимое для водоснабжения, канализации и санитарных систем». Кроме того, целью чиновников является предотвращение пандемий, которые могут распространиться на весь сектор Газа и затронуть территорию Израиля.

По данным источника, военный кабинет страны дал согласие на пропуск по рекомендации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и по запросу официальных лиц США. При этом военные будут следить за доставкой топлива, чтобы оно не попало в руки палестинского движения ХАМАС.

Ранее в этот день телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya сообщил, что в сектор Газа из Египта было доставлено не менее 150 тыс. л дизельного топлива через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Топливо предназначено для больниц на территории анклава.

До этого, 15 ноября, агентство Reuters сообщило, что Израиль одобрил поставку 24 тыс. л топлива для грузовых автомобилей ООН в Газе. В тот же день директор Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в анклаве Томас Уайт сообщил, что в Газу прибыло полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи.

12 ноября армия Израиля сообщила, что направила в больницу «Аш-Шифа» 300 л топлива, но палестинское движение ХАМАС не позволило медицинскому учреждению получить его. ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.