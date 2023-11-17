Во Франции прекратят работу визовые центры России

Визовые центры России прекратят работу во Франции с 24 ноября. Об этом 17 ноября сообщило посольство РФ в Париже.

«Информируем, что с 24 ноября 2023 года российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу», — сообщила дипмиссия в Telegram.

Представительство предложило обращаться по вопросам оформления виз в Россию в консульский отдел посольства, генеральные консульства в Страсбурге и Марселе, а также в канцелярию Российской Федерации в Вильфранш-сюр-Мер.

«Прием посетителей на оформление виз в посольстве РФ во Франции осуществляется строго по записи через систему электронной очереди на сайте посольства», — говорится в сообщении.

Накануне замминистра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что граждане недружественных РФ стран активно пользуются возможностью получения электронной визы в Россию. По его словам, процедура получения визы достаточно проста, для ее выполнения потребуется «доступ в интернет и 20 минут свободного времени».

Ранее, 25 октября, Иванов сообщил, что с 1 августа за три неполных месяца иностранцам было выдано более 90 тыс. российских электронных виз. МИД РФ уделяет особое внимание развитию цифровых решений в вопросах оказания консульских услуг, причем как российским, так и иностранным гражданам, отметил замминистра.

22 октября директор консульского департамента МИДа Алексей Климов сообщил, что за последние девять месяцев этого года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Однако текущие показатели пока что далеки от цифр 2019 года, когда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические, отметил Климов.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, в том числе европейских стран, для туристических, деловых и иных визитов.