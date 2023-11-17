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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении. Об этом 17 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что войскам удалось отразить две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также сообщается, что на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю отразили 26 атак украинского противника и продолжили улучшать положение по переднему краю.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих», — отмечено в сообщении военного ведомства.

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Ранее 17 ноября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что российская артиллерия ведет активную работу на донецком направлении, так как Вооруженные силы (ВС) РФ перешли там в активную фазу наступления.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов также отметил, что группировка уничтожила пять минометных расчетов ВСУ в контрбатарейной борьбе на южнодонецком направлении в зоне спецоперации.

За день до этого сообщалось, что ВС России отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении. Военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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