Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение чиновниками муниципалитетов законодательства по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Поручение было озвучено в пятницу, 17 ноября, в ходе рабочего визита в Ульяновск.

На прием к главе надзорного ведомства пришла жительница Ульяновска 76-летняя бывшая учительница Елена Голенищева. Она рассказала, что 39 лет проработала в школе, живет в доме постройки 1917 года, который признан аварийным (износ составил 82%). Однако в региональной программе он подлежит расселению лишь в 2029 году.

Женщина пояснила, что является инвалидом и болеет астмой, а сырое состояние стен и всего помещения заболевание только усугубляет.

Несмотря на ранее принятые органами прокуратуры меры и существенную угрозу жизни, вопрос о предоставлении временного жилья пенсионерке не решен. В августе этого года суд удовлетворил поданный прокурором иск об установлении разумного срока расселения. Однако чиновники это решение суда не исполняют.

«Я думаю, как пережить эту зиму, как сделать так, чтобы не выпали стекла. Наша управляющая компания ничего не делает, хотя деньги за содержание и ремонт берет с жильцов исправно», — сказала женщина.

Всего на территории области расположено 419 аварийных домов, действует сразу две программы переселения, одна из них финансируется в том числе и за счет федеральных средств. Несмотря на это, в ходе встречи генпрокурор констатировал, что проблема переселения из аварийного жилья остается острой для области. В этом году в органы прокуратуры региона поступило 502 обращения от граждан по этому вопросу.

«Уже очевидно, что работу органов власти по решению жилищных проблем нельзя назвать эффективной. Необходимо, чтобы органы прокуратуры дали оценку полноте и своевременности всех профильных программ, связанных с жильем. Надо выполнять требование закона и думать о людях. Граждане хотят справедливости, давайте будем ее добиваться», — обратился к подчиненным генпрокурор.

Он также поручил проверить работу управляющих компаний в Ульяновской области.

«Получаются 90-е годы: компании собирают с людей деньги и ничем не занимаются. Это что за беспредел?» — задал риторический вопрос Игорь Краснов.

Региональные программы переселения из аварийного жилья реализуются в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В текущем году по итогам применения прокурорами мер в Республике Бурятия, Красноярском крае, Амурской, Иркутской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечены новым жильем 82 семьи, еще 215 улучшат жилищные условия до конца года.