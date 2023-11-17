Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Запад начал готовить почву для смены элит на Украине, заявил 16 ноября зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.
По его словам, это делается, чтобы «законсервировать текущее положение вещей».
«На фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», — приводятся его слова на сайте постпредства РФ при ОБСЕ.
Буякевич отметил, что Россия не раз подчеркивала, что готова к выполнению задач по денацификации и демилитаризации Украины в рамках продолжения спецоперации.
«Все поставленные в рамках нее цели, безусловно, будут достигнуты. Чем скорее это поймут спонсоры обанкротившегося киевского режима, тем будет лучше как для самих украинцев, так и для общеевропейского пространства в целом», — заключил зампостпреда.
15 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что поражение президента Украины Владимира Зеленского станет поражением его американского коллеги Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. По его мнению, если в США к власти придет республиканская администрация, то, вероятно, произойдет смена режима и на Украине.
Ранее, 11 ноября, политолог Антон Бредихин рассказал «Известиям», что из-за провала контрнаступления украинской армии на смену президенту Зеленскому уже отобран и согласован кандидат. По словам эксперта, если о неудаче украинского контрнаступления начали писать «как по единой заготовке» украинские и западные СМИ, значит, из США дана команда уничтожить направление, благодаря которому режим Зеленского был неприкосновенным.
До этого, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.