Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад начал готовить почву для смены элит на Украине, заявил 16 ноября зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

По его словам, это делается, чтобы «законсервировать текущее положение вещей».

«На фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», — приводятся его слова на сайте постпредства РФ при ОБСЕ.

Буякевич отметил, что Россия не раз подчеркивала, что готова к выполнению задач по денацификации и демилитаризации Украины в рамках продолжения спецоперации.

«Все поставленные в рамках нее цели, безусловно, будут достигнуты. Чем скорее это поймут спонсоры обанкротившегося киевского режима, тем будет лучше как для самих украинцев, так и для общеевропейского пространства в целом», — заключил зампостпреда.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

15 ноября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что поражение президента Украины Владимира Зеленского станет поражением его американского коллеги Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. По его мнению, если в США к власти придет республиканская администрация, то, вероятно, произойдет смена режима и на Украине.

Ранее, 11 ноября, политолог Антон Бредихин рассказал «Известиям», что из-за провала контрнаступления украинской армии на смену президенту Зеленскому уже отобран и согласован кандидат. По словам эксперта, если о неудаче украинского контрнаступления начали писать «как по единой заготовке» украинские и западные СМИ, значит, из США дана команда уничтожить направление, благодаря которому режим Зеленского был неприкосновенным.

До этого, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023