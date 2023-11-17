«Национальная Лотерея» пришла в «Пятёрочку»

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В большинстве российских регионов на кассах магазинов «Пятёрочка» теперь можно купить билеты всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея». Об этом сообщили в пресс-службе оператора лотерей. Билеты уже продаются более чем в 20 тыс. магазинов сети в России.

«Купить билеты нашей флагманской лотереи „Мечталлион“ или игры „Лавина призов“ стало еще проще: достаточно посетить ваш любимый магазин „Пятёрочка“ возле дома. В целом, партнерство с крупнейшей торговой сетью направлено на развитие рынка лотерей за счет расширения продажи лотерейных билетов в шаговой доступности. Наши долгосрочные планы включают проведение масштабных маркетинговых кампаний и акций для покупателей, создание необычных кобрендинговых продуктов и механик розыгрышей», — рассказали представители пресс-службы «Национальной Лотереи».

На данный момент в «Пятерочке» имеются в продаже билеты лотерей «Мечталлион» и «Лавина призов» стоимостью 100 рублей. Кроме того, в магазинах Центрального федерального округа можно приобрести билеты новой игры «Пять-О-Пять», ориентированной на молодежную аудиторию. Их можно оплатить наличными, при помощи банковских карт или по QR-коду через СБП.

Как заявили представители бренда, «Национальная Лотерея» расширяет возможности для покупки билетов в оффлайн-каналах, активно развивая партнёрство с представителями бизнеса. На данный момент общее количество точек продаж билетов бренда, включая отделения Почты России и Россельхозбанка, магазины «Пятёрочки» и других ритейл-партнеров, превышает 80 тысяч по все стране.

Дополнительная информация о правилах проведения розыгрышей и о покупке билетов от бренда «Национальная Лотерея» доступна на сайте nloto.ru.

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«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 2 («Лавина призов»), «ВГЛ-1Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 11 («Пять-О-Пять»), срок проведения лотерей — до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».