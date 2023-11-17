«Известия» показали активную работу артиллерии РФ на донецком направлении

Российская артиллерия ведет активную работу на донецком направлении, так как Вооруженные силы (ВС) РФ перешли там в активную фазу наступления. Об этом 17 ноября рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Как сообщил военкор, за время его нахождения на позиции военные получили координаты уже третьей цели.

«Примерно четыре минуты проходит от получения данных по цели до конца огневого налета. Быстро сделаны два выстрела, получены данные результата, и орудие сразу полностью замаскировано в свое изначальное состояние. Снова начинается ожидание новых данных и новых целей», — сообщил Астрахань.

Артиллеристы также показали ему свое жилье, в котором они проводят большинство своего времени, когда нет работы. Это выкопанный в земле блиндаж-укрытие — сверху на нем почти 1,5 м земли и два слоя бревен. Внутри кровати и печка-буржуйка, чтобы не мерзнуть, рассказал боец с позывным Малой.

«Противник ведет себя крайне агрессивно, так как идет наступление с нашей стороны. Мы активно поддерживаем нашу пехоту. Контрбатарейную борьбу ведем, потому что украинская сторона пытается всë перевернуть в свою сторону, но у нее ничего не получается», — добавил военный с позывным Гамбит.

Ранее 17 ноября начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что группировка уничтожила пять минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контрбатарейной борьбе на южнодонецком направлении в зоне спецоперации.

За день до этого ВС России отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении. Военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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