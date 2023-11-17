На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области

На международной выставке-форуме «Россия», которая проводится в Москве на ВДНХ, состоялся день Омской области, ее ключевые достижения в сфере науки, промышленности и искусства представил губернатор региона Виталий Хоценко. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили организаторы форума.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Омск из прифронтовых регионов эвакуировали более сотни заводов, что сделало город крупным центром металлообработки и машиностроения, на базе которого был выстроен один из мощнейших в стране оборонно-промышленных комплексов.

«Сегодня в регионе работает свыше 200 промышленных предприятий, в том числе 16 крупных оборонных заводов, мощности которых полностью загружены. На предприятиях ОПК сосредоточены самые передовые технологии, а выпускаемая ими продукция востребована во всех родах войск Вооруженных сил, в радиоэлектронной и авиакосмической сферах», — добавил Хоценко.

Отмечается также, что в регионе активно идет строительство школ и переселение из аварийного жилья, а также растут темпы дорожного строительства. Кроме того, строится детский инфекционный стационар на 300 мест, который должен стать самым современным медучреждением в Сибирском федеральном округе.

Одним из самых важных предприятий в Омской области является предприятие «Полет», где происходит финальная сборка четырех модификаций ракеты «Ангара» легкого и тяжелого классов. Их создание было одобрено президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, а в декабре текущего года планируется произвести первый запуск ракеты с космодрома Восточный.

Узнать больше о космической промышленности и увидеть макет ракеты-носителя «Ангара-А5» можно на стенде Омской области под названием «Омск — ты просто космос».

Накануне, 16 ноября, сообщалось, что выставка-форум «Россия» приняла своего миллионного гостя. Им оказалась Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на мероприятие с мужем, а накануне отметила свой день рождения.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.