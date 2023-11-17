Попали в душу

Всемирный день студента отмечается 17 ноября. И сегодня в России обучается более 350 тыс. иностранцев. По итогам 2022 года наша страна занимает шестое место в мире по их количеству. Все приехавшие к нам студенты разные, но все равные: их объединяет сделанный выбор — учиться в России.

У нас в вузе от первокурсника-иностранца очень часто можно услышать фразу: «Товарищ преподавательница, ничего не понимаю». Но проходит совсем немного времени, и эти же студенты поют песни на русском, рассказывают наши анекдоты, читают в оригинале Пушкина, а президента России считают своим.

Более чем за 20 лет своей работы со студентами я часто задавала вопрос, что мотивирует их уехать в другую страну, не зная языка, все оставить дома и отправиться в неизвестность.

Однажды летом к нам прилетела группа студентов из Африки. В теплый августовский вечер один из них был в шапке-ушанке, так как думал, что у нас холодно. На мой вопрос, почему приехал в Россию, он ответил: «Хочу стать богатым фермером».

У каждого, кто приезжает к нам в университет, своя удивительная история. Студент из Камеруна узнал в школе, что Россия — самая большая страна, поэтому ему захотелось приехать. Студент из Китая приехал в 2018 году на чемпионат мира по футболу, влюбился в Москву и поступил к нам в магистратуру. Девушка из Южной Кореи семь раз приезжала в Россию до своего поступления, на вопрос почему, отвечала: «Потому что я люблю Россию».

Парень из Индии исполнил мечту — проехал автостопом от Москвы до Владивостока. По пути он встречал замечательных людей, которые стали ему родными: дальнобойщика Диму он называет братом, а Сергея с Байкала — дедушкой. Кто-то приезжает, чтобы научиться читать Достоевского в оригинале. А есть целые династии, в которых как минимум три поколения получили образование в России.

Но основная причина, почему к нам едут учиться, — это авторитет научной школы. Особенно это касается медицины, математики, физики, сельского хозяйства. Вторая причина — соотношение цены, качества образования и условий его получения. Для сравнения: обучение лечебному делу в нашей стране для иностранца стоит в среднем 450 тыс. рублей, а за рубежом эта цифра может достигать $30 тыс. и выше.

Среди других причин — любовь к русскому языку и литературе, совет родителей — выпускников советских и российских вузов.

Надо отметить, что, несмотря на пандемию и сложности с логистикой в текущей геополитической ситуации, мы фиксируем рост числа иностранных студентов. Если на первый курс в 2019/20 учебном году РУДН принял 3863 иностранцев на все формы и уровни обучения, то в этом — 5614. Если анализировать последние пять лет и страны дальнего зарубежья, то больше всего студентов к нам приехало из Вьетнама, Египта, Замбии, Ирана, Китая, Монголии, Нигерии, Сирии, Эквадора.

По итогам приемной кампании этого года мы отмечаем, что студенты практически из всех стран активно интересуются лечебным делом, стоматологией. У студентов из Китая особенно востребованы филология, лингвистика, экономика. Молодые люди из Вьетнама и Монголии выбирают юриспруденцию и международные отношения. Ребята из Нигерии — экологию и природопользование. А среди студентов из Сирии — будущие архитекторы, журналисты, лингвисты.

Порой мы не замечаем деталей, которые важны для университетского образования. И иностранцы нам их подсказывают. Так, один студент из Европы отметил свое восхищение от того, что российские преподаватели знают своих студентов по именам, здороваются с ними в коридорах, спрашивают, как дела, и готовы оставаться после занятий, чтобы помочь.

Традиционно при поступлении и выпуске мы проводим исследование «Портрета студента». По его последним результатам 63% иностранцев проявляют интерес к истории России, а каждый третий студент четвертого курса готов остаться в России, если найдет хорошую работу.

Каждый из иностранных выпускников РУДН, где бы он ни был, по-разному проявляет свою любовь к России. Кто-то переводит русские сказки на сингальский язык. Кто-то выкупает землю напротив американского посольства в Иордании, чтобы разбить там «Русский сад». Кто-то организует автопробег в поддержку России у себя в стране. А один выпускник из Ливана, выступая на международном форуме в Париже, подчеркнул, что его родной язык — арабский, он в совершенстве владеет английским, но из уважения к российскому образованию и любви к России свой доклад он решил делать на русском.

Так что у каждого студента и выпускника своя история, но их объединил выбор — не только учиться в России, но и любить Россию.

Автор — проректор Российского университета дружбы народов Елена Апасова

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