Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы
Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Голосование по законопроекту состоялось 17 ноября.
Проект бюджета поддержали 325 депутатов, против высказался 81 член парламента. Воздержавшихся не было.
Закон определяет, что доходы бюджета составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн — в 2025-м и 34,051 трлн — в 2026-м. Расходы в 2024 году составят 36,66 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн, в 2026-м — 35,587 трлн.
Дефицит бюджета в таком случае не превысит 1% ВВП.
В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.
Законопроект был внесен в Госдуму 29 сентября. Тогда сообщалось, что по программе социального контракта предусмотрено свыше 100 млрд рублей на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
26 октября проект бюджета был принят в первом чтении. Тогда же президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.
Во втором чтении Госдума приняла проект 15 ноября. Ко второму заседанию поступило более 900 поправок, которые перераспределили зарезервированные на следующие три года по отдельным направлениям расходов средства в объеме почти на 7 трлн рублей.