Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани

Спасатели закончили разбор завалов в частично обрушившемся накануне доме в Астрахани. Об этом 17 ноября сообщили власти региона.

Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Виталий Буранов сообщил, что третий и четвертый подъезды дома использовать нельзя. Однако он уточнил, что жителей уцелевших подъездов, первого и второго, позже пустят в квартиры, чтобы они забрали свои вещи. После этого они отправятся в пункты временного размещения или к родственникам.

«По состоянию на 14:00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объеме, вывезено 350 куб. м конструктивных элементов дома, привлечено семь единиц инженерной техники», — передает слова Буранова пресс-служба губернатора Астраханской области на портале органов власти.

Как уточнил заместитель начальника главного управления по государственной противопожарной службе МЧС России по Астраханской области Борис Парпиев, специалисты обследуют техническое состояние конструкций частично обрушившейся пятиэтажки. Они выясняют, пригодны ли уцелевшие части здания к проживанию.

Он отметил, что в развернутом пункте временного размещения сейчас находятся пять человек.

К этому моменту здание оцеплено. На место пока прибывают эксперты-криминалисты из Москвы. Руководитель управления Следственного комитета по Астраханской области Ибрагим Могушков сообщил, что выдвигать версии о причинах случившегося можно будет только после того, как станут известны результаты комплексной строительно-технической экспертизы.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

В городской администрации опровергли версию взрыва. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что трагедия в Астрахани произошла исключительно из-за недосмотра надзорных органов.

При этом в управляющей компании (УК) допустили, что обрушение могло произойти из-за перепланировки в одной из квартир. Директор УК «БИСКРА» Сергей Хахалев уточнил, что в 2012 году уже выселяли два подъезда дома, чтобы провести ремонтные работы, проходила экспертиза, которая показала, что дом годен для проживания. Также с 2018 по 2020 год в здании проходил капитальный ремонт.

Глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов сообщил «Известиям», что в течение пятницы межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося дома — его могут признать аварийным и, исходя из результатов экспертизы, будут принимать дальнейшие решения.

Следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»).