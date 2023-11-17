Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день
Сюжет:

Генерал ВСУ Кривонос рассказал об эффективности фугасных бомб РФ

Генерал ВСУ Кривонос: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские фугасные авиабомбы уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом 16 ноября сообщил генерал Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты», — сообщил генерал ВСУ.

В этом случае, по словам Кривоноса, для украинских солдат уже не важна надежность укрытия, передает «Газета. Ru».

Кривонос подчеркнул, что ВСУ могли бы защитить свои позиции, если бы у них были системы противовоздушной обороны (ПВО) или истребители-перехватчики. Однако украинский генерал отметил, что любая западная техника, которую Украина может получить, не гарантирует ВСУ успех, потому что российские силы смогут ее уничтожить.

«Доказательства — вот они: поля усеяны техникой и боевиками»
Бойцы 1-го Донецкого корпуса под Марьинкой — о провальном украинском «контрнаступе»

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в этот день сообщил, что на сегодняшний день Россия намного сильнее, чем два года назад, а ее армия превосходит ВСУ. Он отметил, что у РФ больше возможностей для борьбы с Западом, и призвал стороны к перемирию.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление ВСУ, потому что Запад переключил свое внимание на ближневосточный конфликт, а без его поддержки украинские войска не справятся. Bloomberg, в свою очередь, уточнило, что эскалация палестино-израильского конфликта поставила под вопрос способность Запада продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, чье многомесячное контрнаступление не принесло результатов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023