Российские фугасные авиабомбы уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом 16 ноября сообщил генерал Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты», — сообщил генерал ВСУ.

В этом случае, по словам Кривоноса, для украинских солдат уже не важна надежность укрытия, передает «Газета. Ru».

Кривонос подчеркнул, что ВСУ могли бы защитить свои позиции, если бы у них были системы противовоздушной обороны (ПВО) или истребители-перехватчики. Однако украинский генерал отметил, что любая западная техника, которую Украина может получить, не гарантирует ВСУ успех, потому что российские силы смогут ее уничтожить.

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в этот день сообщил, что на сегодняшний день Россия намного сильнее, чем два года назад, а ее армия превосходит ВСУ. Он отметил, что у РФ больше возможностей для борьбы с Западом, и призвал стороны к перемирию.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление ВСУ, потому что Запад переключил свое внимание на ближневосточный конфликт, а без его поддержки украинские войска не справятся. Bloomberg, в свою очередь, уточнило, что эскалация палестино-израильского конфликта поставила под вопрос способность Запада продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, чье многомесячное контрнаступление не принесло результатов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.