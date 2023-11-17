Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, почему ее собака укусила австрийского лидера Александера Ван дер Беллена. По ее словам, это произошло из-за большого скопления людей, пишет 17 ноября Exxpress.

Инцидент произошел накануне во время встречи лидеров в Кишиневе. Президент Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. Позднее на встрече с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу у Ван дер Беллена заметили пластырь.

Газета уточняет, что после случившегося Санду извинилась и объяснила поведение собаки тем, что вокруг было «слишком много людей».

До этого, 6 октября, в Сети распространились кадры, на которых президент США Джо Байден пинает свою собаку по кличке Коммандер. На видео хозяин Белого дома корректировал вектор движения питомца легким ударом ноги. Позднее агентство Reuters сообщило, что овчарка была «изгнана» с территории Белого дома за нападения на агентов секретной службы США.