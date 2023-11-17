Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии

Exxpress: собака Санду укусила Ван дер Беллена из-за скопления людей
0
Фото: REUTERS/Maia Sandu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, почему ее собака укусила австрийского лидера Александера Ван дер Беллена. По ее словам, это произошло из-за большого скопления людей, пишет 17 ноября Exxpress.

Инцидент произошел накануне во время встречи лидеров в Кишиневе. Президент Австрии хотел погладить пса, но тот укусил его за руку. Позднее на встрече с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу у Ван дер Беллена заметили пластырь.

Газета уточняет, что после случившегося Санду извинилась и объяснила поведение собаки тем, что вокруг было «слишком много людей».

Об укусах не спорят: за выгул животных без намордников готовят штрафы
Выгул некоторых пород собак на поводках и на специальных площадках ходят урегулировать

До этого, 6 октября, в Сети распространились кадры, на которых президент США Джо Байден пинает свою собаку по кличке Коммандер. На видео хозяин Белого дома корректировал вектор движения питомца легким ударом ноги. Позднее агентство Reuters сообщило, что овчарка была «изгнана» с территории Белого дома за нападения на агентов секретной службы США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023