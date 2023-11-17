Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), комментируя сообщение немецкой газеты Bild о том, что спецслужбы ФРГ предупредили своих политиков о возможных звонках от него и его напарника Алексея Столярова (Лексус), заявил в комментарии «Известиям» 17 ноября, что ему довольно забавно слышать, что немецкая разведка считает их дуэт угрозой для национальной безопасности Германии.

Он отметил, что в Европе их розыгрыши начали снова обсуждать после недавнего пранка с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, поскольку там произошел большой скандал, приведший к отставке ее советника.

«Итальянская пресса написала, что британцы еще год назад предупреждали своих европейских союзников о таких звонках, это случилось после нашего пранка с министром обороны Великобритании [Беном Уоллесом]. Британцы тогда рассылали такие же письма. Теперь оказалось, что уже немцы делают то же самое. Причем делает это так называемая федеральная служба по защите конституционного строя Германии. То есть, получается, мы уже угрожаем национальной безопасности не только Великобритании, но и Германии», — рассказал Кузнецов.

Пранкер отметил, что это «очень радует и забавляет», что такие серьезные страны расценивают Вована и Лексуса как глобальную угрозу их существованию. Однако собеседник указал, что в ближайшее время они не собираются звонить немецким политикам.

«Атак не предвидится. Но если что-то случится, они об этом узнают из прессы», — добавил он.

16 ноября в Telegram-канале издания «Bild на русском» сообщалось, что федеральная служба по защите Конституции Германии, которая занимается контрразведкой и подчиняется МВД страны, разослала инструкцию во все регионы Германии, в частности, бургомистру и члену сената (правительства) Гамбурга. Их призвали принять «превентивные меры против текущей российской кампании по дезинформации».

Спецслужбы посоветовали тщательнее проверять личности звонящих политикам людей, обращать внимание на измененные адреса электронной почты и прекращать разговор, как только возникают сомнения в личности собеседника. В частности, указывалось, что известные в РФ пранкеры Вован и Лексус уже не раз разыгрывали европейских политиков, чтобы публично выставить тех напоказ, что является «стратегией российских спецслужб».

Ранее, 31 октября, Вован и Лексус от лица африканского чиновника провели разговор с премьер-министром Италии. В нем Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. Глава правительства также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

В тот же день бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони за этот разговор. Также премьер-министр подверглась насмешкам в СМИ. 3 ноября Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Тало ушел в отставку после ее разговора с российскими пранкерами. Она отметила, что Тало взял на себя ответственность за розыгрыш, поскольку «этот вопрос не был решен должным образом».