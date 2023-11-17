Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Глава Минкультуры Любимова: Россия запустит международный конкурс «Интервидение»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России будет организован музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом 17 ноября сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — сказала она на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По ее словам, два новых формата сотрудничества станут продвижением разнообразия культур в многополярном мире. Подробности конкурса «Интервидение» позднее рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.

Эрнст отметил, что конкурс «Интервидение» может пройти в 2024 году.

Конкурс «Интервидение» ранее проходил с 1977 по 1983 год. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения. В нем в основном участвовали страны социалистического блока. Также конкурс «Пять звезд. Интервидение» с участием 11 стран бывшего СССР прошел в 2008 году.

Отчизне послужить: Врубель в Сальвадоре, Ленинград на РЕН ТВ, Безродная в Донбассе
О чем на этой неделе говорили любители прекрасного

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований Всемирные игры дружбы и поручил сформировать организационный комитет. Они пройдут в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023