Глава Минкультуры Любимова: Россия запустит международный конкурс «Интервидение»

В России будет организован музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом 17 ноября сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — сказала она на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По ее словам, два новых формата сотрудничества станут продвижением разнообразия культур в многополярном мире. Подробности конкурса «Интервидение» позднее рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.

Эрнст отметил, что конкурс «Интервидение» может пройти в 2024 году.

Конкурс «Интервидение» ранее проходил с 1977 по 1983 год. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения. В нем в основном участвовали страны социалистического блока. Также конкурс «Пять звезд. Интервидение» с участием 11 стран бывшего СССР прошел в 2008 году.

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований Всемирные игры дружбы и поручил сформировать организационный комитет. Они пройдут в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.