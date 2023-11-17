В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня

В Перми будут судить 20-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угнал асфальтоукладочный каток и врезался на нем в столб. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило главное управление МВД России по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в июле. Юноша вышел из бара около пяти часов утра и познакомился с компаний молодых людей. На улице Сибирской они увидели дорожный каток и залезли в него. Молодой человек обнаружил внутри ключи и решил прокатиться.

Как видно на кадрах, проехав светофор, парень заехал на тротуарный бордюр, после чего каток заглох. Молодые люди, за исключением одного из компании, выпрыгнули из кабины. Юноша с угонщиком поехали дальше и врезались в столб. В результате у катка разбились боковые стекла.

Вскоре угонщика задержали, ущерб собственнику спецтехники превысил более 5 млн рублей.

Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Полицейские также выяснили, что в феврале он украл у 80-летнего родственника пакет, в котором хранились 18 тыс. рублей, слуховой аппарат и скидочные карты. Фигурант потратил эти деньги, купив себе мобильный телефон, футбольный мяч, шорты и футболку.

Ранее, 18 сентября, в Мытищах 21-летний местный житель угнал автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти. Правоохранители задержали его. Похищенную машину обнаружили в гараже злоумышленника в частично разобранном состоянии.