Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы

Британская газета Daily Express рассказала о российском ракетном комплексе «Авангард», запуск с которого может происходить из-за пределов атмосферы. Материал об этом был опубликован 16 ноября.

«Понятно, что ядерное оружие, ранее названное президентом РФ Владимиром Путиным «метеоритом», может быть запущено из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — заявил автор статьи Крис Сэмюэл.

По его словам, гиперзвуковая ракета «Авангард» может развивать скорость до 32 тыс. км/ч. Это оружие является единственным в своем роде, и у Запада нет средств для того, чтобы его остановить.

Описание ракеты вышло после того, как 16 ноября Минобороны России показало, как проходит перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации в Оренбургской области. На вооружении будет находиться ракетный комплекс «Авангард».

Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил страны, заявили в Минобороны.

В декабре 2022 года военный эксперт Константин Сивков объяснил «Известиям», почему невозможно осуществить перехват ракет гиперзвукового блока российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Он способен разгоняться до 33 тыс. км/ч и летать в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.