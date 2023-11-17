Минобороны опубликовало видео уничтожения американской БМП M2 Bradley
Министерство обороны РФ в пятницу, 17 ноября, опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения американской БМП M2 Bradley.
На видео можно заметить, как военные наводят прицел на боевую машину противника, после чего происходит взрыв.
Ранее, 16 ноября, МО РФ поделилось кадрами уничтожения беспилотниками гаубицы М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими операторами с помощью FPV-дрона.
11 августа американский портал The Messenger сообщил, что американские БМП Bradley являются одним из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине. В материале также отмечалось, что высокий общий уровень потерь техники Украиной стал результатом «сильно укрепленных оборонительных позиций русских», а тактика России на поле боя стала более новаторской и эффективной.
16 июля издание Business Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx отмечало, что помощь Соединенных Штатов Украине включала 109 боевых машин пехоты Bradley.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.