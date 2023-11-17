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Минобороны опубликовало видео уничтожения американской БМП M2 Bradley

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Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ в пятницу, 17 ноября, опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения американской БМП M2 Bradley.

На видео можно заметить, как военные наводят прицел на боевую машину противника, после чего происходит взрыв.

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Ранее, 16 ноября, МО РФ поделилось кадрами уничтожения беспилотниками гаубицы М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими операторами с помощью FPV-дрона.

11 августа американский портал The Messenger сообщил, что американские БМП Bradley являются одним из наиболее часто уничтожаемых видов техники, поставленных Западом Украине. В материале также отмечалось, что высокий общий уровень потерь техники Украиной стал результатом «сильно укрепленных оборонительных позиций русских», а тактика России на поле боя стала более новаторской и эффективной.

16 июля издание Business Insider со ссылкой на нидерландский портал военной аналитики Oryx отмечало, что помощь Соединенных Штатов Украине включала 109 боевых машин пехоты Bradley.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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