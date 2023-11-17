Что известно об участнице «Мисс Вселенная» из России Маргарите Голубевой — биография
В пятницу, 17 ноября, стартовало голосование за лучший национальный костюм на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Россию на нем представляет 22-летняя Маргарита Голубева, в октябре завоевавшая титул главной красавицы страны. О том, чем известна модель и какой наряд она показала на подиуме, читайте в материале «Известий».
Маргарита Голубева — биография
Маргарита Голубева родилась в многодетной семье из Санкт-Петербурга, она старшая из четырех детей. По словам самой модели, у нее очень теплые отношения с братьями и сестрой. Она часто приезжает домой, чтобы провести с ними время.
В модельный бизнес Голубева попала случайно. В 15 лет будущая «Мисс России» решила попробовать свои силы в актерском мастерстве и записалась на кастинг в рекламу пельменей. Однако от волнения она перепутала двери и попала в модельное агентство. Эта ошибка подарила девочке ее первый контракт в индустрии красоты.
Когда Голубевой исполнилось 18 лет, она переехала в Москву и поступила в Российскую таможенную академию. Сейчас она заканчивает пятый курс этого вуза и параллельно обучается на факультете музыкального искусства в Московском государственном институте культуры.
В 2017 году Голубева приняла участие в санкт-петербургском конкурсе «Мисс Калининская жемчужина», а еще через четыре года получила титул «Мисс студенчество России». Эта победа открыла девушке дорогу к более серьезным достижениям. В 2023 году она заняла первое место в конкурсе «Мисс Россия» и стала первой вице-мисс «Европа».
Маргарита Голубева шоу «Голос»
Поклонники шоу «Голос» помнят Голубеву и как участницу 10-го сезона программы. Вокал — одно из главных увлечений девушки с раннего детства, заниматься им она начала в пять лет.
На этапе слепых прослушиваний Голубева исполнила песню Пелагеи «Вишня». Несмотря на то, что ни в одну команду модель так и не попала, она получила высокие оценки от членов жюри.
Маргарита Голубева «Мисс Россия»
Как рассказала сама Голубева в интервью изданию StarHit, приглашения на кастинг «Мисс Россия» начали поступать ей с 18 лет. Однако девушка не считала, что готова к такому серьезному соревнованию. Наконец, в 2023 году она решила побороться за звание главной красавицы страны.
В результате модель успешно прошла все этапы конкурса и получила корону победительницы, 1 млн рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах. Призовые деньги Голубевая планировала потратить на подготовку к «Мисс Вселенная» и свою личную цель — музыкальную школу, в которой смогли бы бесплатно обучаться дети из многодетных и малоимущих семей.
Маргарита Голубева «Мисс Вселенная-2023»
В четверг, 16 ноября, состоялся полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Голубева представила зрителям свою визитку и продемонстрировала два наряда — элегантный фиолетовый купальник с воздушным шлейфом и эффектное вечернее платье в светлых тонах.
На конкурсе национальных костюмов девушка предстала в образе Царевны-Лебедь. Пышное белое платье со шлейфом, украшенное кружевом и речным жемчугом, дополнили кокошник с фатой, длинная коса и ярко-алая помада. Во время выступления Голубева раскинула руки, имитируя взмах крыльев прекрасной птицы.
Наряд был создан российским дизайнером Ольгой Маляровой. Она вдохновлялась образами из сказок и творчеством художника Михаила Врубеля. Платье входит в коллекцию «Эрмитаж», на его изготовление ушло 300 м фатина.
Как сообщила «Известиям» создательница образа, платье и аксессуары к нему были сделаны вручную. При этом юбка напомнила ей о морской пене и крыльях.
В 2033 году «Мисс Вселенная» проходит в Сальвадоре. На корону победительницы претендуют 86 участниц со всего мира. В прошлом году титул достался американской модели Р'Бонни Габриэль. Участница из России Анна Линникова вошла в топ-16. Ранее «Известия» рассказали о ее биографии и карьере.