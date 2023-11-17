Что известно об участнице «Мисс Вселенная» из России Маргарите Голубевой — биография

В пятницу, 17 ноября, стартовало голосование за лучший национальный костюм на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Россию на нем представляет 22-летняя Маргарита Голубева, в октябре завоевавшая титул главной красавицы страны. О том, чем известна модель и какой наряд она показала на подиуме, читайте в материале «Известий».

Маргарита Голубева — биография

Маргарита Голубева родилась в многодетной семье из Санкт-Петербурга, она старшая из четырех детей. По словам самой модели, у нее очень теплые отношения с братьями и сестрой. Она часто приезжает домой, чтобы провести с ними время.

В модельный бизнес Голубева попала случайно. В 15 лет будущая «Мисс России» решила попробовать свои силы в актерском мастерстве и записалась на кастинг в рекламу пельменей. Однако от волнения она перепутала двери и попала в модельное агентство. Эта ошибка подарила девочке ее первый контракт в индустрии красоты.

Когда Голубевой исполнилось 18 лет, она переехала в Москву и поступила в Российскую таможенную академию. Сейчас она заканчивает пятый курс этого вуза и параллельно обучается на факультете музыкального искусства в Московском государственном институте культуры.

В 2017 году Голубева приняла участие в санкт-петербургском конкурсе «Мисс Калининская жемчужина», а еще через четыре года получила титул «Мисс студенчество России». Эта победа открыла девушке дорогу к более серьезным достижениям. В 2023 году она заняла первое место в конкурсе «Мисс Россия» и стала первой вице-мисс «Европа».

Маргарита Голубева шоу «Голос»

Поклонники шоу «Голос» помнят Голубеву и как участницу 10-го сезона программы. Вокал — одно из главных увлечений девушки с раннего детства, заниматься им она начала в пять лет.

На этапе слепых прослушиваний Голубева исполнила песню Пелагеи «Вишня». Несмотря на то, что ни в одну команду модель так и не попала, она получила высокие оценки от членов жюри.

Маргарита Голубева «Мисс Россия»

Как рассказала сама Голубева в интервью изданию StarHit, приглашения на кастинг «Мисс Россия» начали поступать ей с 18 лет. Однако девушка не считала, что готова к такому серьезному соревнованию. Наконец, в 2023 году она решила побороться за звание главной красавицы страны.

В результате модель успешно прошла все этапы конкурса и получила корону победительницы, 1 млн рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах. Призовые деньги Голубевая планировала потратить на подготовку к «Мисс Вселенная» и свою личную цель — музыкальную школу, в которой смогли бы бесплатно обучаться дети из многодетных и малоимущих семей.

Маргарита Голубева «Мисс Вселенная-2023»

В четверг, 16 ноября, состоялся полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Голубева представила зрителям свою визитку и продемонстрировала два наряда — элегантный фиолетовый купальник с воздушным шлейфом и эффектное вечернее платье в светлых тонах.

На конкурсе национальных костюмов девушка предстала в образе Царевны-Лебедь. Пышное белое платье со шлейфом, украшенное кружевом и речным жемчугом, дополнили кокошник с фатой, длинная коса и ярко-алая помада. Во время выступления Голубева раскинула руки, имитируя взмах крыльев прекрасной птицы.

Наряд был создан российским дизайнером Ольгой Маляровой. Она вдохновлялась образами из сказок и творчеством художника Михаила Врубеля. Платье входит в коллекцию «Эрмитаж», на его изготовление ушло 300 м фатина.

Как сообщила «Известиям» создательница образа, платье и аксессуары к нему были сделаны вручную. При этом юбка напомнила ей о морской пене и крыльях.

В 2033 году «Мисс Вселенная» проходит в Сальвадоре. На корону победительницы претендуют 86 участниц со всего мира. В прошлом году титул достался американской модели Р'Бонни Габриэль. Участница из России Анна Линникова вошла в топ-16. Ранее «Известия» рассказали о ее биографии и карьере.