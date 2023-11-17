Медведев опубликовал мем про оставшуюся без помощи США Украину

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем Telegram-канале опубликовал мем, по его мнению, отображающий отношения Украины и США.

«Сегодня (президент США Джо) Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву....» — такую подпись под картинкой, объясняющую контекст шутки, оставил Медведев.

Мем представляет из себя изображение двух рисованных рожиц. У одной из них удивленное и недоумевающее выражение лица с подписью: «Как же так? Где деньги?». Другое лицо, взятое из популярного интернет-мема под названием «троллфейс», отвечает ему на английском: «Ну, в следующем году, бро (приятель. — Ред.)».

Ранее в этот день президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю.

Днем ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

До этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне украинского лидера Владимира Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределенный срок».

При этом 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.