Две мины уничтожили в Липецкой области

В Усманском районе Липецкой области найдены взрывоопасные предметы. Две 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Стрелецкие Хутора, сообщает GOROD48 со ссылкой на УГПСС региона.

Проржавевшие от времени боеприпасы саперы погрузили в автомобиль, вывезли на специализированный полигон в Липецком районе и там уничтожили, отмечает Lipetskmedia.

В начале ноября сообщалось, что в Брянской области взрывотехники обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минометные мины были обнаружены в лесном массиве Журиничского сельского поселения. Ржавые боеприпасы пролежали под открытым небом около 80 лет.