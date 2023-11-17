Около 150 тыс. л дизельного топлива доставили в Газу из Египта

В сектор Газа из Египта доставлено не менее 150 тыс. л дизельного топлива через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом 17 ноября сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

Так, усилия Каира по восстановлению поставок топлива в Газу увенчались успехом, через «Рафах» идет поток бензовозов с дизтопливом, предназначенным для медицинских учреждений палестинского анклава.

Ранее, 15 ноября, агентство Reuters сообщило, что Израиль одобрил поставку 24 тыс. л топлива для грузовых автомобилей ООН в Газе.

В тот же день директор Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт сообщил, что в Газу прибыло полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи. Он отметил, что полученные 23 тыс. л из Египта являются всего лишь 9% от того, что ежедневно требуется для поддержания деятельности по спасению жизней.

12 ноября Армия Израиля сообщила, что направила в больницу «Аш-Шифа» 300 л топлива, но палестинское движение ХАМАС не позволило медицинскому учреждению получить его. ХАМАС не согласилось с обвинениями Израиля.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются от поставленных условий.