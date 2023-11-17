Школу для родителей недоношенных детей откроют в Пскове

В Пскове на базе Псковского перинатального центра создадут школу для родителей недоношенных детей. Информация об этом появилась в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте» 17 ноября, когда отмечается Международный день недоношенных детей.

В группе уточняется, что недоношенность не является приговором, огромное количество таких новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми. Но такие дети нуждаются в интенсивной терапии, особой поддержке и заботе родителей.

По этой причине на базе перинатального центра создана специальная школа для таких детей. Ее откроют в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Право на чудо». Цель — дать родителям практические знания и навыки по уходу за недоношенными детьми, настроить на дальнейшую реабилитацию и подготовить к выписке домой, пишет Псковское агентство информации.

Программу занятий разработали на основе выявленных потребностей пациентов, которые столкнулись с подобной проблемой. Она включает четыре обучающих модуля.

Псковская лента новостей отмечает, что Псковская область оказалась в числе 40 регионов, присоединившихся к акции #МнеНЕфиолетово, приуроченной к Международному дню недоношенных детей. Она проводится по инициативе благотворительного фонда «Право на чудо». Сегодня, 17 ноября, более 200 объектов по всей России зажгут фиолетовую подсветку в знак поддержки семей, в которых дети родились раньше срока.