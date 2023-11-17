Худрук Малого театра Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии

Советский и российский актер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 17 ноября сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. 88-летний актер был доставлен в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

На следующий день медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, источник «Известий» уточнил, что актеру поставили диагноз — ишемический инсульт с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.