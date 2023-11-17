Памятник участковому открыли под Самарой

В Самарской области в селе Большая Черниговка открыли скульптурную композицию, посвященную участковым. Создание памятника приурочили к 100-летию образования подразделений участковых уполномоченных органов внутренних дел.

Выступая на церемонии открытия, замначальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев заявил, что этот памятник — символ признания заслуг участковых, память, которая останется на всю жизнь. Это дань уважения всем участковым, которые, находясь на переднем крае борьбы с преступностью, с честью выполняют свой профессиональный долг.

Скульптуру создал заслуженный художник РФ Иван Мельников. Это не посвящение конкретному участковому, а собирательный образ защитника правопорядка, его заслуг, каждодневного труда, пишет НИА «Самара».

В начале ноября сообщалось об открытии во Владивостоке памятника патрульному автомобилю советской милиции «Волга» ГАЗ-24-10. Его установили возле здания краевого управления ГИБДД.