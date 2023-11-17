Новые подробности обрушения дома в Астрахани. Главное

В Астрахани продолжают устранять последствия частичного обрушения пятиэтажки на Вокзальной площади. На месте находятся спасатели и техника. Следствие проверяет все версии случившегося. Что известно о происшествии спустя почти сутки после ЧП, рассказывают «Известия».

С места обрушения дома в Астрахани вывезли 90% обломков

Разбор завалов после обрушения дома в Астрахани подходит к концу. На данный момент вывезли практически все обломки. Кадры работ, cделанные с беспилотника, в пятницу 17 ноября, показало региональное управление МЧС России.

На записи видно, в каком состоянии сейчас находится обрушившееся здание. Возле дома работают экскаваторы, подъезжают новые машины. В ведомстве сообщили, что с помощью специализированной техники вывезено уже 90% обломков.

После того как территория будет полностью очищена, эксперты приступят к обследованию здания. В течение сегодняшнего дня межведомственная комиссия (МВК) должна принять решение о статусе обрушившегося дома.

«После экспертизы дома, когда его будут признавать либо аварийным, либо неаварийным, будет проведена МВК, после чего будут все дальнейшие действия», — сказал «Известиям» глава администрации Ленинского района Астрахани Евгений Круглов.

В обрушении дома в Астрахани обвинили надзорные органы

Как заявил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, трагедия в Астрахани произошла исключительно из-за недосмотра надзорных органов.

«Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани связана с тем, что недосмотрели», — сказал он.

Министр добавил, что залогом недопущения подобных трагедий являются внимательная работа и контроль соответствующих ведомств. Файзуллин указал, что любые изменения в конструкциях домов «не должны просто так делаться». Также он отметил, что повысить безопасность домов, где используется газ, поможет внесение изменений в газовый закон.

Ранее в городской администрации опровергли версию взрыва. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

Жильцам дома в Астрахани окажут материальную помощь

Для жителей обрушившегося дома были организованы три пункта временного размещения на базе школ № 32, 36 и 4. Жильцов обеспечивают горячим питанием и водой. В настоящее время они продолжают там находиться.

В администрации района сообщили, что сейчас составляется список людей, нуждающихся в помощи. Согласно поручению губернатора Игоря Бабушкина, будет решаться вопрос, где они в дальнейшем будут проживать и где им выделят квартиры.

Сотрудник соцслужбы Астрахани Алёна Васюкова, в свою очередь, сообщила «Известиям», что пострадавшие обращаются с заявлениями на материальную помощь. Жителям планируется выплатить от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.

В Астрахани введен региональный режим ЧС

После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный», — рассказал губернатор на встрече с журналистами.

Часть жилого многоквартирного дома в Астрахани обрушилась вечером 16 ноября. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.