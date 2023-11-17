Смертность снизилась в Астраханской области

Минздрав Астраханской области сообщил о снижении смертности в регионе. Это прозвучало во время выступления главы ведомства Александра Буркина на совещании под руководством вице-губернатора Олега Князева. Министр представил отчет о работе своего ведомства за последние пять лет.

По словам Буркина, которые приводит «Астрахань-24», области удалось достичь значительных результатов в снижении смертности. В частности, с 2018 по 2023 год показатель младенческой смертности уменьшился до 4,7% с 6,3% случаев на 1 тыс. новорожденных. Общее значение летальности за этот период сократилось на 7,8%. Это ниже уровня по Южному федеральному округу и в целом по стране.

В министерстве отметили, что на снижение младенческой смертности повлияло в том числе введение в эксплуатацию нового корпуса перинатального центра, открытого на базе Александро-Мариинской больницы. Там оказывается квалифицированная помощь беременным женщинам и новорожденным малышам.

Также в Астрахани в октябре начал работать детский реанимационно-консультативный центр в больнице имени Силищевой. Там оказывают экстренную или анестезиолого-реанимационную помощь детям в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в России смертность от онкологических новообразований снизилась на 5,6% за последние четыре года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сокращению смертности способствовало развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации.