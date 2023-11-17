Украинский актер и боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Иваница призвал власти страны отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса военным путем. Об этом он заявил в интервью изданию TCH.

«Я не вижу необходимости возвращать. <…> Если присоединить их силой, они будут считать нас захватчиками — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал Иваница.

Актер уточнил, что он не знает, как должна выглядеть победа Украины. По его мнению, возвращение территорий Крыма и Донбасса значительно усугубило бы экономическую ситуацию в стране, в результате чего в бюджете образовалась бы «яма». Иваница подчеркнул, что в данный момент необходимо «успокоить эмоции», чтобы принять важное решение.

Кроме того, он указал, что приоритетом для государства должны быть не территории, а люди. В качестве примера он привел опыт Южной Кореи, которой удалось добиться значительных экономических успехов, не обладая большим количеством земли.

Главком украинской армии Валерий Залужный 1 ноября рассказал, что войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Позднее, 4 ноября, украинские военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел. По их мнению, войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.