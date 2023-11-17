Ассоциация «Байкал без пластика» пополнилась новым участником

Управляющая компания «Группа отелей Легенда» стала участником ассоциации «Байкал без пластика». Соответствующий меморандум подписан во время тематической сессии ассоциации по ответственному и устойчивому развитию Прибайкальского региона, сообщает пресс-служба УК.

Отмечается, что «Легенда» уже практически полностью отказалась от пластика на своих туристических объектах. По данным пресс-службы, компания внедряет селективный сбор и переработку отходов, выступает за разумное потребление ресурсов и следует тренду отказа от товаров и упаковки, не поддающихся биологическому разложению.

Региональный коммерческий директор группы отелей Наталья Каманина отметила, что сейчас «представители крупного бизнеса, туристического сектора и экологических организаций осознают свою значимость в формировании устойчивой и ответственной индустрии отдыха и гостеприимства».

По словам Каманиной, вступление в ассоциацию «Байкал без пластика» было для «Легенды» логичным шагом для достижения поставленных целей. Компания собирается внедрить программу корпоративной и социальной ответственности на всех объектах от Калининграда до Сахалина.

Участники ассоциации «Байкал без пластика» выступают за отказ от использования одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах. Также они выступают за создание на прибрежной территории озера инфраструктуры для раздельного сбора и переработки пластика и предлагают провести образовательную кампанию среди жителей региона и туристов для популяризации сбора и переработки отходов.

Ассоциация была создана полтора года назад. В этом году ее представителям удалось поднять заброшенные браконьерские сети, организовать серию экологических уроков в детских лагерях отдыха и запустить чтение экоуроков в школах Иркутска и Иркутского района.