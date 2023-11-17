В Москве сервисы велопроката и кикшеринга приостановили работу из-за гололеда

Столичные сервисы велопроката и аренды электросамокатов приостановили работу и начали подготовку к закрытию сезона. Об этом 17 ноября сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Как отмечается, операторы поставили работу сервисов на паузу из-за гололедицы и похолодания.

При принятии дальнейших решений дептранс будет ориентироваться на погоду, о закрытии сезона и его итогах сообщат позже.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 13 ноября, что в Москве к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, будет происходить постепенное понижение температуры, а пятница станет самой холодной.

Позже Шувалов рассказал, что вторая половина ноября в столице охарактеризуется колебаниями температуры, однако сильных морозов до конца месяца не предвидится. После похолодания в выходные уже в начале следующей недели, 21–22 ноября, прогнозируется снегопад, высота снежного покрова может достичь 8 см.