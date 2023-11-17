В Ижевске официальные таблички будут оформлять на двух языках
В Ижевске начали разработку официальных табличек на удмуртском и русском языках, рассказал мэр республиканской столицы Дмитрий Чистяков.
Мэр встретился с активом удмуртской организации «Удмурт кенеш» («Удмуртский совет»). Стороны подвели итоги совместной работы и обсудили целый ряд проектов, которые позволят Ижевску сохранить собственный, этнический характер.
«Он нужен, чтобы сохранить родной язык и местные традиции. Важен, чтобы стать еще привлекательнее для туристов. И просто необходим, чтобы для нашей молодежи говорить на удмуртском языке стало модно и актуально», — сказал Чистяков, его цитату приводит ИА «Сусанин».
Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии 14 археологических памятников получили статус выявленных объектов культурного наследия. В список, в частности, вошли Болгуринское селище и Паздеровское городище.