В России объявили в розыск бывшего главу погранслужбы Украины Литвина

Экс-председатель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин объявлен в России в розыск. Об стало известно 17 ноября из данных базы МВД России.

«Разыскивается по статье УК РФ», — говорится на сайте.

Какая именно статья УК является основанием для розыска, не уточняется.

Ранее в этот день МВД РФ объявило в розыск бывших исполняющего обязанности (и. о.) главу администрации президента Украины Сергея Пашинского и и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, которые заняли эти посты после госпереворота в стране.