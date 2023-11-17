Более 30 классов в Ульяновской области перевели на дистант из-за ОРВИ

В школах Ульяновской области с начала ноября зафиксирован рост количества случаев заболеваемости ОРВИ. На дистанционное обучение перевели 31 класс.

Как рассказали ulpravda.ru в пресс-службе регионального министерства просвещения и воспитания, в конце октября на карантине из-за ОРВИ находился всего один школьный класс, к 3 ноября их количество выросло до девяти, а к 9 ноября — до 18. Сейчас на дистанционное обучение перешел 31 класс из 14 школ в Ульяновске, Мелекесском, Радищевском и Барышском районах.

Тем временем в Ульяновской области продолжается кампания по вакцинированию от гриппа. По мнению медиков, прививка позволит встретить сезон простуд во всеоружии.

Ранее врачи назвали самые распространенные сезонные детские инфекции в этом году. На первом месте по частоте и распространенности стоит микоплазменная инфекция, которая чревата серьезными осложнениями — бронхитами и пневмониями. Второе место принадлежит пневмококковой инфекции — частой причине бактериальных бронхитов, пневмоний, а также синуситов и отитов. На третьем месте — коклюшная инфекция.