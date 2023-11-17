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РФ продолжит мероприятия по эвакуации россиян из сектора Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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РФ продолжит мероприятия по эвакуации россиян из сектора Газа, сообщается 17 ноября на сайте МИД России.

Как отмечается, эвакуационные мероприятия продолжатся усилиями российских заграничных представительств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе.

«Предпринимаются все необходимые усилия для обеспечения скорейшего и безопасного выхода наших соотечественников из зоны конфликта и благополучного прибытия в Россию», — сказано в сообщении.

Российская сторона выражает признательность представителям египетских, израильских, палестинских и катарских властей за эффективное содействие, добавили в дипведомстве.

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Ранее в этот день в аэропорт Домодедово прибыл третий спецборт с группой из 120 эвакуированных из сектора Газа россиян. Всего к настоящему моменту самолетами МЧС РФ было перевезено 288 человек, а КПП «Рафах» за пять дней пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

В МИД РФ 13 ноября подчеркнули, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из Газы. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко указал, что ведомство планирует эвакуировать всех россиян в течение недели.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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