Внедорожник столкнулся с мотоциклом на трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе Омской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в пятницу, 17 ноября.

ДТП произошло около 05:50 в районе 441-го км автодороги. Госавтоинспекторы установили, что 70-летний водитель Subaru Forester столкнулся с мотоциклом ИМЗ, двигавшимся в попутном направлении без включенных фар.

В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир — 13-летний подросток — госпитализированы с травмами. Полиция проводит проверку, отмечает ИА «Омскрегион».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.