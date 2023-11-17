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Экологи рассказали о способах решения проблемы обмеления Волги

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Крупнейшая в Европе река Волга сильно обмелела в последнее время. О том, как сейчас пытаются решить проблему, в пятницу, 17 ноября, рассказал корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Нехватка воды уже ощутима жителями и может привести к экологической катастрофе. Так, новая береговая линия почти достигла линии судового хода. Помимо этого, в русле реки появились целые архипелаги илистых островов. По засохшим камышам видно, что на местах, где в прошлом году вода была по грудь, сейчас ничего не осталось. Местами река отошла от старых берегов на 100–150 м, передает Кузьмин.

Тем временем рыбаки в Казани ищут места глубже. Они боятся не достать дна, даже забрасывая удочки очень далеко.

«Как таковой рыбалки нет, конечно. Вода уходит, и рыба вместе с ней уходит», — рассказал рыбак Геннадий.

Вследствие падения уровня воды в Свияжске показались остатки древнего оборонительного укрепления, а в Энгельсе — затонувший в XX веке речной ледокол. По словам руководителя саратовского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолия Богачева, обмеление скажется на нересте весной.

«Рыба нигде, кроме как в воде, не проживает, и для нее отсутствие воды значимо. Весной мы можем получить после распадения льда заморы. Нерест весной будет достаточно неэффективным», — пояснил он.

Прибрежную территорию защищают от наводнений 12 гидроэлектростанций, которые включает в себя Волжско-Камский каскад. Они также регулируют судоходство и создают условия для нереста рыбы. В этом году для восполнение потерь воды Нижней Волги был увеличен сброс с верховьев.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предупреждает, что без научного подхода проблему обмеления не решить.

«Человек искусственно зарегулировал эту реку, и уже обратной дороги нет. Просто регулировать так, как мы привыкли это делать, нельзя. Наука должна нам посчитать три сценария развития: маловодность, многоводность и базовый средний. Должны определенные быть регламенты: где, когда воду сбрасывать», — заявил Кобылкин.

Отмечается, что обмеление Волги затрагивает 80 млн человек. В Росводресурсе заявили, что ситуацию контролируют.

«Водохранилища имеют определенную амплитуду, в рамках которой они набирают воду и спускают воду. Так вот, на сегодняшний день ни один из этих участков, ни одно из водохранилищ никаких критических отметок не преодолело. Более того, на всех выдерживаются отметки судоходного уровня», — сообщил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Для обеспечения Волжско-Камского каскада водой Татарстан предложил повысить уровень Нижнекамского водохранилища и построить новые гидроузлы в низовьях реки. В частности, начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования министерства экологии и природных ресурсов республики Татьяна Васильева указала на важность конструирования гидроузлов.

«И мы, и Росводресурсы это предложение высказываем о строительстве низконапорных гидроузлов ниже Волгоградского водохранилища, то есть предлагаем создать дополнительное водохранилище для того, чтобы была возможность накопить воду, а не постоянно ее сливать для поддержания уровня в Нижней Волге», — объяснила она.

Депутаты Госдумы предложили правительству безотлагательно создать специальную комиссию для решения проблемы.

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Ранее в этот день Богачев рассказал «Известиям», что обмеление Волги грозит резким снижением численности промысловых и иных пород рыбы. В период маловодья погибает до 80% икры, подтвердила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

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