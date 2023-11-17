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Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на «Щелкунчика»

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Миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве стала жительница Пензы Светлана Сулейманова, она получила три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Кроме того, посетительница получила возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Центробанка и остановиться в одном из столичных отелей. Также ей оплатят проезд в столицу и обратно до Пензы.

«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки «Россия». На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы видели сегодня одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей. Для нас это самая большая награда», — отметила генеральный директор дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Замминистра культуры России Надежда Преподобная сказала, что «Щелкунчик» позволит в новогодние дни погрузиться в атмосферу сказки.

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До этого, 8 ноября, пятисоттысячный посетитель выставки-форума «Россия» семилетний Матвей из Ростова-на-Дону получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург.

6 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сказал, что интерес посетителей выставки «Россия» превысил ожидания организаторов. Он отметил, что ее можно описать двумя словами — гордость и мечта.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

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