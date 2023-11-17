Татарстан установит новый рекорд по производству молока

В Татарстане планируют произвести порядка 2,1 млн т молока в 2023 году. Таким образом, будет побит рекорд 2022 года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканском минсельхозпроде.

С начала года во всех категориях хозяйств произвели порядка 1,8 млн т молока, что на 7,5% больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года.

Рекорд прошлого года для республики — 2 млн т молока. Татарстан занимает первое место в России по производству этого продукта, имея более 6% от общего объема страны.

Глава ведомства Марат Зяббаров, выступая на совещании с главой республики Рустамом Миннихановым, заявил о стабилизации цен на местном молочном рынке.

Ранее в Алжире заинтересовались расширением поставок российской молочной продукции. В федеральном центре «Агроэкспорт» отметили, что Алжир — вторая страна в мире по объему импорта сухого молока, и российские поставки могут занять достойное место на этом рынке.