Тело мужчины нашли на парковке у больницы в Каменске-Уральском
Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на парковке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на очевидца.
По информации издания, труп нашли в машине возле поликлиники на улице Октябрьской. Известно, что мужчина умер 16 ноября. Он приезжал в медицинское учреждение за документами.
В следственном управлении СК России по Свердловской области ИА «Ура.ру» сообщили, что следователи начали проверку. При этом в региональном главке МВД уточнили, что «криминала в данной ситуации нет».