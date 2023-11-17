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Нанесенная за 700 тыс. рублей дорожная разметка смылась в Тамбове

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В Тамбове водители пожаловались на плохую видимость в темноте дорожной разметки на улице Интернациональной. Она пришла в негодность, несмотря на то что ее обновляли в начале сентября.

Эксперты измерили ретрорефлектометром показатели светоотражающего свойства разметки на участке от площади Ленина до железнодорожного вокзала. Прибор показал от 11 до 33 единиц при норме не менее 100. Это не соответствует нормам ГОСТа, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Нанесение разметки обошлось городскому бюджету в 700 тыс. рублей. Дорожные службы освежили разметку, положенную в мае, но продержалась она всего пару месяцев. Сейчас ее светоотражающие свойства минимальны, отмечает агентство.

Региональное отделение ОНФ обратилось в прокуратуру и ГИБДД насчет несоответствия качества разметки ГОСТ. Активисты намерены добиться ее обновления.

В августе сообщалось, что в Тамбовской области усилят контроль за ремонтом мостовых сооружений. Глава региона Максим Егоров заявлял, что необходимо добиться соблюдения сроков и качества работ, обеспечить безопасность участников дорожного движения на объектах ремонта.

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