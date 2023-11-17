В отношении стрелявшего в метро Москвы возбудили уголовное дело

В отношении 75-летнего мужчины, открывшего стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом 17 ноября сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

«Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — сообщило ведомство.

В прокуратуре отметили, что у мужчины имелось разрешение на ношение ружья «Бекас-3», из которого он открыл огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». Мужчину оперативно задержали. По его словам, стрельбой он хотел напугать другого человека.

В дептрансе Москвы сообщили, что мужчина открыл стрельбу из-за личной неприязни к оппоненту. Он выстрелил в сторону потолка.