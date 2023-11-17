Врач назвала опасные последствия ароматических средств для дома

Ароматические средства для дома, такие как диффузоры, свечи и благовония, могут не только создать приятную атмосферу, но и стать причиной целого ряда проблем со здоровьем. Об этом 17 ноября «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По словам специалиста, ароматизаторы на основе синтетических композиций могут содержать потенциально опасные для здоровья вещества: фталаты, бензол, формальдегид и другие летучие органические соединения. Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, они способны вызывать ее раздражение, которое проявляется кашлем, насморком, заложенностью носа. Также эти вещества могут усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний.

«Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации. При длительном применении они повышают риск развития хронических заболеваний, включая рак. Фталаты способны нарушать работу эндокринной системы, приводя к гормональным нарушениям», — сказала она.

Кроме того, компоненты синтетических ароматических композиций могут быть нейротоксичными, то есть оказывать негативное влияние на центральную нервную систему: вызывать головную боль, утомляемость, ухудшение сна и даже когнитивные нарушения при длительном воздействии. Помимо этого, химические вещества могут способствовать развитию или усугублению аллергических реакций, вызывая дерматит, зуд, покраснение кожи и другие симптомы, добавила врач.

«Все ароматизаторы при вдыхании попадают в организм, пусть и в меньших количествах, чем, например, еда или напитки. Поэтому перед покупкой важно изучить их состав. Согласно российскому законодательству, производители обязаны указывать на упаковке полный состав продукта, включая фталаты, формальдегид и другие потенциально опасные соединения. Однако нередко химические вещества обозначаются не полным наименованием, а аббревиатурами», — пояснила Филева.

Например, фталаты могут прятаться за сочетанием букв DBP (дибутилфталат) или DEHP (диэтилгексилфталат), а формальдегид — как DMDM (гидантоин). Отличить безобидную добавку от компонента, который потенциально способен нанести вред здоровью, бывает непросто. Поэтому не рекомендуется покупать продукцию низкого качества и у непроверенных продавцов. Не менее опасными для здоровья могут быть ароматические свечи, особенно если они содержат синтетические ароматизаторы или изготовлены из парафина — производного нефти. При сгорании свечи могут выделять бензол, формальдегид и другие летучие органические соединения.

Также в свечи добавляют ароматические отдушки, которые состоят из множества химических компонентов. Один из самых опасных — диэтилфталат — используется для стойкости аромата. Он может спровоцировать проблемы, связанные с репродуктивной функцией. Наиболее безопасны для здоровья свечи из соевого или пчелиного воска с добавлением эфирных масел. Даже средства, состоящие полностью из натуральных компонентов (например, благовония), могут быть опасны из-за образования в процессе горения вредных химических соединений. Поэтому использовать их стоит дозированно и в хорошо проветриваемом помещении, подытожила врач.

5 ноября эколог Антон Ястребцев заявил, что лампы дневного освещения могут негативно повлиять на организм человека. Если такая лампочка разбилась, то необходимо открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И для их утилизации лучше использовать специальные контейнеры, отметил эксперт.