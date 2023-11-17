Мужчине отрезали конечности и подожгли в квартире в Саратове
Убийство с особой жестокостью совершено в Ленинском районе Саратова. В квартире, в которой произошел пожар, обнаружили тело мужчины с отрезанными конечностями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», квартира загорелась на втором этаже дома на улице Чайковского. Огонь распространился на площади 5 кв. м. После тушения пожарные обнаружили тело мужчины с отрезанными конечностями. По предварительным данным, устроив пожар, преступники заметали следы.
В СУ СКР по региону агентству рассказали, что погибшим оказался 70-летний мужчина. По некоторым данным, задержан подозреваемый в совершении преступления. Это сосед погибшего по дому. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина отрезал жене руку болгаркой из-за ее желания развестись. По словам пострадавшей, в последнее время у ее мужа были серьезные проблемы с бизнесом, он стал злоупотреблять алкоголем.