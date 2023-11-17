Пленный назвал причину расселения иностранных наемников ВСУ на съемные квартиры

Наемников из украинского «второго интернационального легиона» селят в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) на съемных квартирах из-за опасений ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России, рассказал 17 ноября пленный наемник из Грузии Георгий Чубетидзе.

Он поделился, что служил на должности стрелка­-снайпера, а на днях попал в плен с другим наемником в лесу под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Они ошиблись дорогой и оказались на позиции бойцов российской группировки «Отважные».

По его словам, в «легионе» две роты: «Альфа» и «Чарли». В первую включены выходцы из ближнего зарубежья. В составе второй — иностранцы из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран.

Чубетидзе предположил, что иностранные наемники живут на съемных квартирах, так как это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте. По его словам, украинские командиры боятся, что ВС РФ могут ударить по всему подразделению.

«Наверное, командир боится бомбежки. Когда он решает, где (встретиться), создает точку сбора сразу», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Накануне пленный украинский командир Александр Сидоренко рассказал, что на левом берегу Днепра у места высадки десанта Вооруженных сил Украины потеряли минимум 100 человек. С его слов, группа, которой он руководил, фактически была уничтожена. Те, кто остались в живых, сдались в плен российским военным, сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.