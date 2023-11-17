Службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 100 лет

В России 17 ноября празднуется день участковых уполномоченных полиции. Их служба была образована ровно 100 лет назад, в 1923 году. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, как работают участковые в разных концах страны.

В разных регионах у участковых полицейских разные заботы. В Тверской области одному стражу порядка нужно навестить призывника, которого ждут в армии, а в Якутии — спасти лосенка, чью маму съел медведь.

«Находился в очень слабом состоянии, еле передвигался. Я здесь остановился, вышел, осмотрелся, потому что обычно всегда теленок должен находиться рядом с матерью. И вот, получается, в лесном массиве где-то 15–20 м отсюда я заметил свежие следы крови», — рассказал лейтенант Артур Егизаров.

Якутский участковый отвез лосенка в зоосад на машине, а в Москве полицейские автомобилями почти не пользуются — на короткие расстояния ходят пешком. Отсюда и добрососедское отношение. Своего участкового уважает и мужчина, который находится под надзором после 17 лет лишения свободы, и пенсионерка из благополучного дома.

«А вот там, где я жила, на Большой Грузинской, там был один, который в каждое окно стучал и говорил: «Ваш ребенок там в коляске зашевелился!» Вот такой был участковый у нас!» — рассказала жительница Тверского района Елена Чернякова.

Ранее, 15 ноября, в России праздновался день создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этом году подразделение отметило 35-летний юбилей.