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Бравшему интервью у Путина журналисту Зайпелю грозит суд в ФРГ

Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Eventpress Stauffenberg
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Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, бравшему интервью у президента России Владимира Путина, грозит судебное разбирательство в Германии после сообщений о якобы полученных им гонораров из РФ. Об этом 17 ноября сообщает «РИА Новости».

Бывший работодатель Зайпеля, телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR), для которой он в 2012 году снял документальный фильм о Путине, в ответ на запрос агентства объяснила, что проведение досудебной проверки в отношении журналиста связано с конфликтом интересов.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR», — говорится в ответе пресс-службы компании.

Кроме того, в ней сообщили, что бывший главный редактор журнала Der Spiegel Штеффен Клусманн возьмет на себя проверку фильмов. Сама компания уже изучает возможность правовых шагов в этом отношении, добавили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Зайпель подписывал контракт, в котором содержались положения о выполнении услуг без стороннего влияния, денежных выгод и взносов со стороны третьих лиц. Также Зайпель должен был сообщить продюсерской компании и NDR о возможном получении денег в рамках спонсорских договоров, однако он этого не сделал.

«NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля. Есть подозрение, что NDR и, следовательно, его аудитория были намеренно введены в заблуждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российское агентство также направило запрос представителям Hoffmann und Campe, для которого Зайпель готовил книги о президенте России. В компании проигнорировали вопрос о том, проверялись ли они на соответствие политике издательства.

«В связи с репортажем о Хуберте Зайпеле, опубликованным Der Spiegel и ZDF, мы решили больше не выставлять его книги в продажу», — ответили в нем.

Описанное положение вещей не было известно издательству, добавили в сообщении.

Сам журналист подтверждает получение денег со стороны российского предпринимателя Алексея Мордашова, однако отрицает, что денежные средства повлияли на содержание его книг.

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Телеканал ZDF и журнал Der Spiegel представили материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential 14 ноября. Согласно их информации, Зайпель получал спонсорские гонорары через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова в то время, как сам журналист работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал в качестве свободного журналиста с NDR.

По данным расследования, в марте 2018 года Зайпель получил €600 тыс. после подписания спонсорского контракта с компанией Мордашова о создании книги о политическом ландшафте России. Через пару лет была опубликована книга «Власть Путина. Зачем Европе Россия?», вышедшей в 2021 году под издательством Hoffmann und Campe. В расследовании утверждается, что Зайпель мог получить гонорар и за другую свою книгу под названием «Путин: логика власти», опубликованную в 2015 году.

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