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Песков выразил уверенность в силе и богатстве России через 10 лет

Песков: Россия через 10 лет будет сильнее, мудрее и богаче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшее десятилетие турбулентность в мире может возрасти из-за попыток Запада удержаться за угасающее лидерство, однако Россия в любом случае будет сильнее, мудрее и богаче. Такое мнение выразил 17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Если период этой всемирной трансформации, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше. Потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство», — заявил Песков.

При этом Москва знает, что западные страны достаточно циничны и не будут ничем брезговать в попытках ухватиться за ускользающее лидерство, что может привести к конфликтам.

Отвечая на вопрос, какой будет Россия через 10 лет, официальный представитель Кремля выразил уверенность, что «она должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче».

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Ранее, 8 ноября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) в Москве заявил, что миропорядок, который сосредоточен вокруг интересов англосаксов, постепенно разрушается, и этот процесс уже становится необратимым.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. При этом, по словам российского лидера, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в международной системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.

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